Syvältä Grönlannin jään alta löytyi kraateri, joka nielaisisi pääkaupunkiseudun Keravaa myöten

Jos kraaterilöytö vahvistetaan tieteellisesti pitävästi, se on ensimmäinen jäätikön alta löytynyt kraateri. Se on myös yksi 25 suurimmasta kraaterilöydöistä.

Tutkijat vaativat lisää näyttöä

Tutkimusryhmä on selvittänyt kraaterihavaintonsa paikkansapitävyyttä kolmen vuoden ajan. Tutkimus alkoi vuonna 2015, kun tutkijat epäilivät NASAn datan perusteella Grönlannin jäätikön alla piilevän kraaterin.

Tutkijoiden haasteena on se, että kraateria on erittäin vaikeaa päästä tutkimaan massiivisen jääpeitteen alle. Toistaiseksi kraateria on voinut tutkia vain erilaisilla tutkakuvilla.