Digimaailman esteitä raivataan lailla – tämä kaikki muuttuu kesäkuussa

Yli miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavia digipalveluita. Näkövammaisten liiton mukaan Suomessa on arviolta 55 000 näkövammaista, ja Kuuloliitto kertoo yli 800 000 suomalaisella olevan jonkinasteista kuulon alenemaa.

Nämä ovat vain esimerkkejä ryhmistä, jotka kaipaavat sovelluksiin käyttöä helpottavia ominaisuuksia. Osalle ryhmistä käyttö on ilman saavutettavuusominaisuuksia täysin mahdotonta. Esimerkiksi näkövammainen ei saa informaatiota, jos teksti on sisällytetty kuvaan eikä sen kuvaukseen.

Ihmisillä on myös tilapäisiä vammoja ja elämäntilanteita, jolloin saavutettavuudesta on hyötyä. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmilla ei ole aina molempia käsiä vapaana. Autoa ajava taas hyötyy hands free -teknologiasta.

– Kun saavutettavuutta edistää, on mukana myös digitaalisessa kehityksessä. Mikäli saavutettavuutta ei edistä, valitsee rajata osan ihmisistä pois käyttäjien piiristä, kertoo aluehallintoviraston (avi) saavutettavuustiimin ylitarkastaja Eetu Komsi.

Yhdysvaltojen lainsäädäntö edellä saavutettavuudessa

Yhdysvalloissa tiukempi lainsäädäntö on edistänyt saavutettavuutta nopeammin kuin Euroopassa.

Tämän vuoksi muun muassa Apple on ollut edelläkävijä saavutettavuusominaisuuksissaan, kun samaan aikaan jonkun toisen puhelinvalmistajan tuotteeseen on täytynyt ostaa satojen eurojen arvoisia lisälaitteita. Puhelinten ja muiden päätelaitteiden omat saavutettavuusominaisuudet ovat edistyneet, mutta sovelluksissa ne ovat edelleen vajavaisia.

OP, Nordea ja Danske Bank ovat Haanperän mukaan onnistuneet lisäämään saavutettavuutta palveluissaan. Se on tunnistautumisen kannalta erityisen tärkeää.

Lain on tarkoitus laajentua tulevina vuosina myös muihin yksityisen sektorin digipalveluihin, kuten verkkokauppoihin.

Helppokäyttöominaisuudet jäävät sovellusten kehittämisessä jalkoihin

Opettajana toimiva Matti Jatkola on käyttänyt Applen laitteita VoiceOver-ruudunlukijan kautta kymmenen vuoden ajan. Hän haluaa korostaa, että saavutettavuus on edistynyt paljon, mutta paljon on myös kehitettävää.