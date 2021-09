Syöpäseulonnat ovat pääasiassa toipuneet koronakuopasta – jopa laajennusta luvassa

Seulontojen eli joukkotarkastusten tarkoituksena on löytää syöpä tai sen esiaste mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Suomen Syöpärekisterin seulontajohtajan Tytti Sarkealan arvio seulontojen toteutumisesta on samanlainen. Seulonnat toimivat melko lailla normaalisti, myös vielä pilottivaiheessa olevan suolistosyövän seulonnankin osalta.

– Tarkistin suolistosyövän seulonnan tilanteen kesäkuussa. Seulontakutsuja on lähetetty normaalisti, ihmiset ovat ottaneet ulostenäytteitä kotona ja analysointi laboratoriossa on sujunut tavalliseen tapaan. Jatkotutkimuslähetteiden osalta ei ole ollut mitään viivettä, Sarkeala sanoo.

Korona kaikotti asiakkaita

Syöpärekisterin arvion mukaan tilanne on kuitenkin tämän vuoden mittaan kohentunut niin, että testien analysoinnin viiveetkin vaikuttavat olevan ohi. Virallisia tilastoja viime ja tämän vuoden seulonnoista ei kuitenkaan vielä ole, vaan ne valmistuvat myöhemmin.

Lopputulos pelättyä parempi

Terveystalo tuottaa Suomessa yli 200 kunnan seulontamammografiat. Yrityksen vastuulla on kaikista seulontaan kutsuttavista naisista vajaat 60 prosenttia eli yli 200 000 ihmistä joka vuosi.

Hänen mukaansa tällä hetkellä osallistumisprosentti on viime vuoden tasolla.

Uusintakutsujen merkitystä korostettu

Syöpärekisteri on kannustanut eri toimijoita lähettämään epidemian aikana uusintakutsuja seulontoihin. Syöpärekisteristä on myös viestitetty, että seulontavuotta voidaan hyvin jatkaa, jotta kaikilla seulontoihin oikeutetuilla on mahdollista osallistua niihin. Ainakin osa toimijoista näyttää lähettäneen sekä uusintakutsuja että pidentäneen osallistumisaikaa.