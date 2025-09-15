Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään ja päättyvät lokakuun alussa.
Syksyn tutkintoon on ilmoittautunut runsaat 46 600 kokelasta eli noin 1 700 enemmän kuin viime syksynä.
Tulokset selviävät marraskuun puolivälin aikaan, ja koulujen lakkiaisia vietetään perinteiseen tapaan, yleensä itsenäisyyspäivän alla.
Kokeet alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella. Kirjoitukset jatkuvat keskiviikkona.
2:11Monet jatkavat lukion jälkeen esimerkiksi yliopistoon. Yliopistojen valintakokeet uudistuivat viime keväänä – pänttääminen väheni.