Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella – ensi kertaa enemmistö kokeista maksuttomia

Yhteensä noin 8 580 kokelasta on ilmoittautunut suorittamaan tänään alkavia äidinkielen kokeita. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kaikkein suosituin syksyllä kirjoitettava aine on englannin kielen pitkä oppimäärä. Kaikkiaan syksyn kokeisiin on ilmoittautunut noin 43 900 ihmistä suorittamaan noin 89 500:aa eri koetta.



Kokeisiin osallistuvien määrä laski ylioppilastutkintolautakunnan mukaan viime syksystä, koska uusijoita on tänä syksynä aiempaa vähemmän.