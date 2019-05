Sydäntäsärkevä näky: Jonna kuvasi valkoposkihanhen, jonka kaulaan oli tarttunut outo metallihärpäke – "Ajattelin, että tuossa se odottaa kuolemaa"

Apu löytyi Facebookista

"Eihän kukaan voi olla auttamatta eläintä hädässä"

– Onneksi linnut jäivät rantaan ja toisella yrittämällä härpäkekaulainen hanhi jäi haaviin. Härpäke oli osittain sen suussa ja sen takia se ei varmaankaan syönyt. Häkkyrä saatiin irti ja lintu vietiin tarkastukseen. Nyt se on jo vapautettu eli tämä tarina sai onnellisen lopun.

– Kyllä saa olla kiitollinen, että on tällaisia vapaaehtoisia pelastajia. Eihän kukaan voi olla auttamatta, kun näkee eläimen hädässä. Toivottavasti kaikki myös miettivät, kannattaako heittää roskia luontoon.

– Se ei ollut mikään tunnistettava esine. Onhan se voinut tarttua linnun kaulaan vaikka vedestäkin, kun se on etsinyt ruokaa, pohtii Arola.

Valkoposkihanhet ja lokit kärsivät siimoista ja koukuista

Lintujärjestö BirdLife saa erityisesti kesäisin ilmoituksia linnuista, joihin on tarttunut jokin esine.

– Silloin tällöin tulee ilmoituksia. Yleisimmät koskevat ehkä valkoposkihanhia, joiden jalkoihin on tarttunut siimoja tai lokkeja, joiden nokkaan on jäänyt kiinni koukkuja tai uistimia. Ongelma on todellinen, kertoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.