Sydämellinen ele: Portugalin tähtipelaaja tatuoi Diogo Jotan pohkeeseensa

Diogo Jota & Ruben Neves
Diogo Jota ja Ruben Neves olivat läheisiä ystäviä.2025 UEFA
Julkaistu 03.09.2025 07:26
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Portugalin maajoukkueen tähtipelaaja Ruben Neves on muistanut traagisessa auto-onnettomuudessa menehtynyttä ystäväänsä ja joukkuetoveriaan Diogo Jotaa.

Portugalin maajoukkue julkaisi Instagram-tilillään videon Nevesin pohkeesta, jota koristi uunituore tatuointi. Tatuoinnissa Ruben Neves halaa Diogo Jotaa.

Jota ja hänen veljensä Andre Silva menehtyivät kesällä liikenneonnettomuudessa, kun heidän autonsa suistui rengasrikon seurauksena tieltä ja syttyi tuleen. 

Traaginen onnettomuus järkytti koko jalkapallomaailmaa. Veljeksiä on muistettu onnettomuuden jälkeen upeilla tavoilla ympäri jalkapallomaailmaa.

Neves ja Jota olivat läheisiä ystäviä.

Portugali pelaa syyskuussa ensimmäiset ottelunsa Jotan kuoleman jälkeen. Se kohtaa MM-karsinnoissa Armenian ja Unkarin.

