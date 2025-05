SVT: Satelliittikuvat paljastavat Venäjän varustautumisen itärajan takana

Uusissa satelliittikuvissa merkkejä Venäjän varustautumisesta itärajan takana.

Venäjä kertoi aikovansa vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan itärajan takana sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät Natoon. Nyt tästä on nähty ensimmäisiä merkkejä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo uusien satelliittikuvien paljastavan merkkejä Venäjän varustautumisesta Suomen rajan tuntumassa.

Karjalankannaksen Kamenkan varuskuntaan on noussut noin 130 sotilaiden telttaa, joihin mahtuisi jopa pari tuhatta henkilöä. SVT:n Planet Labs PBC:ltä saadut kuvat osoittavat, että rakentamista on nyt käynnissä useissa paikoissa. Petroskoissa, joka sijaitsee 175 kilometriä Suomen rajalta itään, Venäjän armeija on rakentanut kolme varastoa, joihin kuhunkin mahtuu jopa 50 panssariajoneuvoa.

Pohjoisessa Venäjä on kunnostanut Severomorsk-2-lentotukikohtaa. Olenjan tukikohdasta käsin on ukrainalaislähteiden mukaan tehty hyökkäyksiä Ukrainaan.