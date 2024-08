Svenska Yle: Suomen vilkkaimman väylän peltipoliisit eivät ole toimineet yli vuoteen

Helsingin Itä-keskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkeva kehätie on maan vilkkain väylä. Tien varrella on 15 liikennevalvontakameraa, jotka eivät ole toimineet yli vuoteen.

Syynä on se, että kameroiden tekniikka on vanhentunut. Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksesta kerrotaan Svenska Ylelle, että se haluaa päivittää tekniikan useisiin kameroihin samanaikaisesti. Siksi samalla osuudella on niin monta kameraa kiinni.