Lääkäriliitto kartoittaa lääkäreiden kantaa eutanasiaan – "Arvoristiriita hankalin kysymys"

– Lääkäriliiton kanta tällä hetkellä on se, että ei kannateta eutanasiaa eikä lääkäriavusteista itsemurhaa, kertoo liiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen MTV Uutisille.

Hänen mukaansa kannan taustalla on useita syitä ja perusteita.

"Arvoristiriita hankalin kysymys"

Aaltonen arvioi, että hankalin kysymys eutanasiassa on suhtautuminen elämään ja kuolemaan sekä lääkäreiden oma arvomaailma suhteessa potilaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

– Se on se arvoristiriita, joka tässä on kaikkein hankalin kysymys.

Hollannissa lähtötilanne ollut toisenlainen

Suomessakin on nostettu esiin Hollanti, jossa eutanasia on ollut jo pitkään laillista. Aaltonen katsoo, että siellä lähtötilanne eutanasian sallimiseksi on ollut toisenlainen.