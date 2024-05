Yleisö repesi Stubbin vappupuheelle – paljasti vaimon letkautuksen

– Meillä on kolme musikaalisesti lahjakasta henkilöä ja yksi tällainen tumpelo kuin minä. Tykkään kyllä hirveästi kuunnella, hän jatkoi.

Perheen lapsista tytär Emilie puolestaan on soittanut viulua ja kitaraa, ja poika Oliver rumpuja.

– Suzanne on joskus minulle sanonut, että kuule Alex, on ihan kiva, että olet voice of Finland, mutta älä laula, Stubb letkautti ja sai yleisön nauramaan makeasti.