Suvi-Anne Siimeksen kolumni: Yhteiskunnan suuria haasteita ei koskaan ratkota "puhtaalta pöydältä"

Väestön ikääntyminen on yksi niistä tulevaisuuden muutoksista, jotka muokkaavat arkeamme monelta eri kantilta. Sen tuomia yhteiskunnallisia muutoksia ei voi väistää eikä taklata millään yhdellä ja yksinkertaisella keinolla.

Tässä se on läheistä sukua aikamme toiselle isolle tulevaisuushaasteelle eli ilmastonmuutokselle ja sen kyljessä kulkevalle ekologisen jälleenrakennuksen tarpeelle.

Ilmastonmuutoksella on aina ollut omat kieltäjänsä ja ne, joiden mielestä jälleenrakennus ei kuulu heille vaan ainoastaan joillekin toisille. Useimmat kuitenkin tunnustavat sen, että ekologinen jälleenrakennus synnyttää paikoin suuriakin kustannuksia ja että nuo kustannukset kuuluvat tavalla tai toisella sekä kaikille eri ikäisille ihmisille että myös yrityksille.

Kustannusten yhteisvastuu vaikea ymmärtää

Väestön ikääntymisestä johtuvien kustannusten jakoa koskeva yhteisymmärrys on hauraammalla pohjalla. Useimmat kyllä ymmärtävät, että nuo kustannukset on kohdattava tavalla tai toisella. Vaikeampaa on hyväksyä se, että vastuu niistä olisi yhteinen. Tämä vaikeus pilkahtelee silloin tällöin esiin kaikkein poleemisimmassa sukupolvipolitiikassa. Siihen törmää usein myös yritysten ja työnantajien parissa.