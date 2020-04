Suvi-Anne Siimeksen kolumni: Kriisiaika koettelee toivoa ja luottamusta, mutta molempia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Yksi syy optimismini ajoittaiseen vaimeuteen on varmasti se, että elämä koronakriisin keskellä alkaa vaatia veroaan sekä mielen että ruumiin vireyden puolella. Toinen on se, että olen tämän koronakriisin keskellä selvästi vanhempi kuin kahden aiemman omaan aikuiseen elämääni osuneen ison talouskriisin eli 1990-luvun laman ja reilun kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin aikana.

Aiemmat kriisit ovat antaneet kokemusta ja tietoa siitä, minkälaisen ajattelun avulla kriisitilanteissa on aiemmin toimittu ja toisaalta siitä, millaisia asioita kestäviin ratkaisuihin päätyminen on päättäjiltä ja myös meiltä kansalailta vaatinut. Siksi optimismiani horjuttaakin nimenomaan se, että eri tahojen välinen luottamus tuntuu olevan nyt selvästi vähäisempää kuin aiempien kriisien kohdalla.

Luottamuksesta on ollut jo usean vaalikauden ajan pulaa politiikassa. Lisäksi vastakkainasettelu on jonkin verran lisääntynyt ja luottamus vastaavasti vähentynyt myös eri ikäisten ihmisten välillä. Luottamusta koetellaan poikkeuksellisen kovasti myös jäsenmaiden kesken Euroopan unionissa.

Huomio tulevaisuuden eläkkeisiin

Työeläkevakuuttajilla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen yrityselämän ja työllisyyden tukijoina. Tuohon rooliin ei kuitenkaan voi ladata kohtuuttomasti odotuksia edes kriisiaikana, sillä viime kädessä työeläkevakuuttajien ainoa ja tärkein tehtävä on huolehtia nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoituksesta. Siksi kriisin ja sen jälkiseuraustenkin hoidon keskellä on hyvä muistaa taloustieteen perusviisaus siitä, että ilmaisia lounaita ei ole olemassa. Jokainen eläkevaroista nyt pois otettu euro on pois varoille saatavista tulevista sijoitustuotoista ja siten myös tulevien vuosikymmenien aikana maksettavien eläkkeiden rahoituksesta.