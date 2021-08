Suurten kaupunkien lähikunnat alkuvuoden suurimmat muuttovoittajat – Helsinki suurin häviäjä

– Korona-ajan alusta asti on ollut viitteitä, että kiinnostus tilavampaa ja väljempää asumista ja rauhallisempia asuin- ja elinympäristöjä ja vapaa-ajan asumista kohtaan on kasvanut aiempaa suuremmaksi, kertoo Aro.

Tuusulaan muuttaa ainakin lapsiperheitä

Uudellamaalla sijaitsevan Tuusulan muuttovoitto Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 450 ihmistä. Tuusulan pormestarin Arto Lindbergin mukaan Tuusulassa on viime aikoina rakennettu runsaasti uusia asuntoja, joihin on myös riittänyt muuttajia. Lindbergin näppituntuma on, että muuttajissa on paljon lapsiperheitä, koska omakotitaloille ja isoille rivitaloasunnoille on paljon kysyntää.