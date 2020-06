Suurin kiitos menee Suomen kansalle: Eero Heinäluoma suitsuttaa suomalaista mentaliteettia – "Olemme tiukassa paikassa valmiita kuuntelemaan ohjeita"

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) kertoi olevansa tyytyväinen siihen, kuinka Suomi on päässyt tilanteeseen, jossa päivittäiset tautitapaukset ovat vähäisiä ja rajoituksia voidaan purkaa.

– Tuntuu hienolta. Ehkä tästä ensimmäisestä vaiheesta on selvitty sittenkin paljon pienemmällä, kuin useimmat meistä pelkäsivät, toteaa Heinäluoma.

– Kyllä me kansakuntana olemme tiukassa paikassa valmiita kuunteleman ohjeita. Meidän mentaliteettimme on se, että kun olemme tiukassa paikassa, niin haluamme, että joku johtaa. Sitten kun hallitukselta tuli selvät sävelet, niin sen mukaan on menty, sanoo Heinäluoma.