Suuri ravintolalautta uponnut Kotkassa: "Tuntuu olevan turistirysä"

Päivystävä palomestari Juha Säämänen kertoo MTV Uutisille, että lautta makaa pohjassa. Veden syvyys on paikalla noin kymmenen metriä. Itse lautta on noin 12 metriä korkea ja siitä on pinnan päällä näkyvillä ylimmät osat.

Omistajaa ei tavoitettu

Säämänen kertoo, että uppoamispaikan ympärille on laitettu aitoja ja kieltonauhoja. Tästä huolimatta innokkaimpia katselijoita on jouduttu hätistelemään paikalta pois.

– Sinne ei saa mennä lähelle, ysi laiturisiltakin on siellä romahtanut. Mutta silti varoitussiiman yli on kuljettu. Täytyy ihmetellä, että sinne pitää mennä kuvaamaan.

Ennen uppoamistaan Oceanbar-lautta oli ollut satamassa jo jonkin aikaa kallellaan. Lautalla on värikäs historia. Yle on uutisoinut, että lautalla on ollut ongelmia lupien kanssa. Lautalta on myös päässyt jätevettä suoraan mereen.