Superturnauksen finaalin alla kuhisee – taas uusia vahvistuksia

4 Nations Face-Off finaali mitellään Suomen aikaa ensi yönä. Yhdysvallat on kutsunut lisää pelaajia valmiusasemiin, kertoo toimittaja Frank Seravalli.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän NHL-turnauksen aikana on käyty paljon keskustelua ja pyörittelyä siitä, miten säännöt korvaajapelaajien kohdalla asettuvat paikalleen.

Alun perin joukkueet vaikuttavat olleen siinä käsityksessä, että turnauksessa saa peluuttaa kesken mukaan kutsuttua pelaajaa, mikäli alkuperäisesti nimetystä joukkueesta tarpeeksi moni on estynyt loukkaantuneena tai sairaana.

Asetelma on kuitenkin epäselvän oloinen, ja joukkueet ovat olleet kyttäysasemissa siltä varalta, että uudet pelaajat olisivatkin pelikelpoisia myös muissa kuin loukkaantumistapauksissa. Yhdysvallat viritteli Vancouver-puolustaja Quinn Hughesia pelaamaan vain finaaliin, mutta viimeisimmät raportit kertovat, ettei pisterohmu matkaa sittenkään loppuotteluun, sillä erikoispelilupaa ei ole heltiämässä.

NHL-toimittaja Frank Seravallin mukaan USA on tehnyt korvaavia liikkeitä. New Jersey Devilsin puolustaja Brett Pesce ja Buffalo Sabresin hyökkääjä Tage Thompson on kutsuttu Bostoniin reservinä loppuottelua silmällä pitäen.

USA ja Kanada ratkaisevat 4 Nationsin herruuden varhain perjantaiaamuna.