Tilanne on eskaloitunut siihen pisteeseen, että Osimhen poisti kaikki muut paitsi yhden kuvan Instagram-palvelusta, joissa hänellä on Napolin paita päällä. Hän ei myöskään tuulettanut eilistä maaliaan Udinesea vastaan Napolin kotistadionilla.

Osimhenin vihamielisyys juontaa juurensa parin päivän taakse, kun Napolin virallinen tili julkaisi pelaajaa pilkkaavan videon TikTokissa. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt myös toinen hämmentävä video , joka näyttää olevan Napolin virallisen TikTok-tilin tekemä. Siinä Osimhenia verrataan kookokseen.

Osimhen on siitä asti käyttäytynyt kylmästi. Hänen agenttinsa uhkasi seuraa jo oikeustoimilla.

Nigerialaishyökkääjällä on sopimus Napolin kanssa vuoden 2025 kesään asti, mutta viimeaikaiset ongelmat ovat kiihdyttäneet siirtohuhuja. Osimhenin tämänhetkinen markkina-arvo on Transfermarktin mukaan 120 miljoonaa. Muun muassa saudiarabialaisten seurojen sekä Real Madridin on raportoitu olevan kiinnostunut nigerialaishyökkääjästä.