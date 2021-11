Supertähti Dua Lipa esiintyy Suomessa ensi kesänä

Dua Lipa on kiistatta yksi musiikkimaailman kuumimmista nuorista artisteista, jolla on paljon hittisinglejä, myydyimpiä albumeita, kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia. Kolminkertainen Grammy-voittaja on julkaissut kaksi studioalbumia, jotka ovat keränneet yli kuusi miljardia striimiä globaalisti. Dua Lipa on esimerkki nykyajan monipuolisesta poptähdestä. Laulaja-lauluntekijän on sanottu olevan myös kulttuurillinen suunnannäyttäjä, maailmankansalainen, filantrooppi, vaikuttaja, feministi ja muotisuunnittelija.