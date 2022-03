Sunrise Avenue pääsee viimein toteuttamaan jäähyväiskiertueensa: "Sormet syyhyävät täällä jo kovasti"

Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin yhtyeisiin lukeutuva Sunrise Avenue pääsee viimein hyvästelemään faninsa Thank You For Everything – The Final Tour -kiertueella kaksi vuotta alkuperäisen suunnitelman jälkeen. Suosikkiyhtyeen viimeiset kotimaan keikat ovat kahtena peräkkäisenä päivänä Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 8. heinäkuuta ja lauantaina 9. heinäkuuta.

Menestyksekkään uran sekä Suomessa että muualla Euroopassa tehnyt Sunrise Avenue ilmoitti lopettamisestaan kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa joulukuussa 2019. Suunnitelman mukaan bändin piti hyvästellä faninsa jäähyväiskiertueella kesällä 2020. Kiertuetta jouduttiin kuitenkin siirtämään kahdesti koronaviruspandemian takia. Odotus ja epävarmuus on ollut lopettamispäätöksen tehneelle bändille sekä keikkoja odottaneille faneille paikoin raskas, mutta nyt kun kiertue päästään vihdoin toteuttamaan on tunnelmat hyvät.

– Nyt on lopulliset lavarakenteet ja muut selvillä ja pääsemme tekemään viimeiset viilaukset unelmakeikkaamme varten. Sormet syyhyävät täällä jo kovasti. On ihanaa mennä kohti kesää ja kaikkien aikojen Sunrise Avenue -iltoja, kommentoi Samu Haber.

Sunrise Avenuen seitsemäntoista keikkaa Suomen lisäksi muun muassa Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa kattava jäähyväiskiertue käynnistyy Sveitsistä toukokuussa ja päättyy Saksaan syyskuussa. Suomessa Sunrise Avenuen viimeisistä keikoista päästään nauttimaan uusitun Olympiastadionin hulppeissa puitteissa bändin kotikaupungissa Helsingissä. Muun muassa Hollywood Hills, I Don’t Dance, Forever Yours ja Fairytale Gone Bad -hiteistään tunnetun yhtyeen kappaleet ovat kuin luotu koettavaksi isoilla areenoilla.

Vuonna 2002 perustettu ja 2006 debyyttilevynsä On The Way To Wonderland julkaissut Sunrise Avenue on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Yhtyeen viittä julkaistua studioalbumia ja kokoelmalevyä on maailmanlaajuisesti myyty lähes 3 miljoonaa kappaletta. Yhtyeen viimeiseksi jäänyt studioalbumi Heartbreak Century nousi suoraan julkaisunsa jälkeen Saksan albumilistan ykköseksi ja on myynyt Saksassa kultaa.