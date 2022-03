Il Divo Suomeen lokakuussa – kiertue kunnioittaa koronaan menehtyneen Carlos Marinin muistoa

Viihdeoopperan superkvartetti Il Divon alkuperäisjäseniin kuuluneen Carlos Marinin viime vuotisen traagisen kuoleman jälkeen ryhmän jäljellä olevat jäsenet amerikkalainen David Miller, ranskalainen Sebastien Izambard ja sveitsiläinen Urs Buhler päättivät jatkaa jo julkistettua For Once in My Life Tour -kiertuetta kunnianosoituksena Marinille. Kiertue jatkuu nyt Greatest Hits -nimisenä, ja sen erikoisvieraana on amerikkalaisbaritoni Steven LaBrie. Suomeenkin lokakuussa saapuvan kiertueen ohjelmisto koostuu Il Divon suurimmista hiteistä yhtyeen koko uran varrelta.

Kansainvälisen läpimurtonsa jo vuoden 2005 debyyttialbumillaan tehnyt Il Divo on historian kaupallisesti menestynein klassinen crossover-yhtye. Yli 30 miljoonaa albumia uransa aikana myynyt viihdeoopperakvartetti on saanut yhteensä 160 kulta- ja platinleyvä 33 maasta. Il Divo on lisäksi ensimmäinen klassinen crossover-artisti, jolla on albumidebyytti Billboardin Top 200 -listan sijalla 1. Yhtyeen viimeisin albumi For Once In My Life: A Celebration Of Motown julkaistiin viime vuonna. Suomessa Il Divo konsertoi viimeksi syksyllä 2019 osana 15-vuotisjuhlakiertuettaan.