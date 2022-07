Sardiniassa on parhaillaan lähemmäs 40 astetta lämmintä. Huolimatta peittävistä aurinkolaseistaan Adele suojasi kasvojaan ja silmiään auringonpaisteelta.

Adele ja Rich ovat kertoneet avoimesti julkisuudessa haaveilevansa perheenlisäyksestä. Adele avautui The Graham Norton Showssa tämän vuoden helmikuussa suunnitelmistaan.

– Haluan vauvan ensi vuonna. Minulla on suunnitelma ensi vuodelle. Kuvittele, jos minun on peruttava esitykset, koska minulla on vauva, Adele sanoi ohjelmassa.