Suosiossa paistatelleesta Kanadan Trudeausta tuli kohusta kohuun kulkeva pääministeri – maanantain vaaleissa nähdään, miten hänelle käy

Mielipidemittausten keskiarvojen mukaan liberaalit olisivat saamassa äänistä 31,8 prosenttia ja konservatiivit 31,4 prosenttia. Kumpikaan puolueista ei näytä voittavan selvää enemmistöä, joten ne joutuvat hakemaan tukea pienemmistä puolueista. Maanantaina järjestettävissä vaaleissa on tarjolla 338 alahuoneen paikkaa.

Trudeau rikkoi eturistiriita-asetusta

Sittemmin pääministeri on ryvettynyt monissa kohuissa, jotka ovat syöneet hänen ja hänen puolueensa suosiota. Pahiten Trudeaun suosioon on iskenyt quebeciläisen rakennusyhtiö SNC-Lavaliniin liittyvä kohu. Tämän vuoden tammikuussa maan entinen oikeusministeri ja valtionsyyttäjä Jody Wilson-Raybolt erosi veteraaniasioista vastaavan ministerin pestistään. Eron syynä oli luottamuspula pääministerin kanslian kanssa liittyen SNC-Lavalinin oikeusjuttuun. SNC-Lavalinia syytetään Libyassa Muammar Gaddafin kaudella tapahtuneesta lahjonnasta.

Trudeau on ottanut asiasta vastuun, mutta ei ole pyytänyt anteeksi, sillä hän sanoi suojelevansa kanadalaisten työpaikkoja.

Kaksinaismoralistista ilmastopolitiikkaa ja rasistinen maski

Aiemmin Trudeaun suosiota ryvetti se, että pääministeri perheineen otti vastaan miljardööri Aga Khanin tarjoaman lomamatkan tämän yksityiselle saarelle vuonna 2017. Trudeau on kiistänyt, että kyseessä olisi ollut Khanin vaikutusyritys.

Tuorein isku Trudeaun imagolle oli, kun viime kuussa julkisuuteen päätyi joukko kuvia, joissa nuori Trudeau esiintyy rasistisessa brownface-meikissä . Trudeau on pyytänyt tapausta anteeksi.

Trudeau on joutunut myrskyn silmään myös ilmastotoimiensa takia, tai pikemminkin niiden puutteen takia. Kanada osti viime vuonna Trans Mountain -öljyputken 4,5 miljardilla dollarilla varmistaakseen, että sen laajentaminen voi jatkua. Trudeau on perustellut hanketta työpaikkojen lisäämisellä ja talouden kasvulla, mutta sitä on pidetty pääministerin ilmastopuheiden vastaisena.