Suosikkijuontajan lempinimestä tuli hitti! Suomeen on syntynyt jo yli 170 Pikku-Jaajoa: "Ennen vuotta 2005 ei oo yhen yhtä Jaajoa ristitty"

Suomeen on syntynyt 2000-luvulta tähän päivään asti yhteensä 174 Jaajo-nimistä ihmistä, käy ilmi Väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta .

Vuosina 2000–2009 Jaajo-etunimi on annettu yhteensä 26 pojalle. Kehitys on jatkunut seuraavalla vuosikymmenellä vieläkin nousujohteisempana, sillä vuosina 2010–2019 etunimi on annettu peräti 148 pojalle.