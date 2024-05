Suora lähetys kello 9.45: Millainen kalusto nähdään siipirikkoisen Venäjän voitonpäivän paraatissa?

Suuri osa Venäjän perinteisestä sotakalustosta on kiinni hyökkäyssodassa Ukrainassa. Yhtenä kysymysmerkkinä onkin, miten paljon tätä sotavoimaa Moskovassa järjestettävässä paraatissa on. Toinen kysymys on, miten paljon Venäjä pullistelee julkisesti ydinasearsenaalillaan.