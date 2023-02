Suora lähetys kello 12: Sanna Marin pitää tiedotustilaisuuden SDP:n kampanja-avauksessa

SDP avasi vavaalikampanjansa helsinkiläishotelli Clarionissa aamupäivällä. Puolue pyrkii vahvistamaan julkista taloutta ennen kaikkea parantamalla työllisyyttä reippaasti. SDP:n välitavoite on 80 prosentin työllisyysaste, joka veisi Suomen muiden Pohjoismaiden tasolle.

SDP:n tiedotustilaisuus on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta alkaen kello 12.



Pidemmän aikavälin tavoitteena on oltava täystyöllisyys, eli tilanne, jossa työttömyysaste on selvästi alle 5 prosenttia, SDP:n vaaliohjelmassa todetaan.