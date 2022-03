Suora lähetys kello 11.20: Mikä on Vasemmistoliiton Nato-kanta? Seuraa Li Anderssonin linjapuhetta

Vasemmistoliitto on asettanut hallitusehdoksi sen, ettei Suomi hae tällä hallituskaudella Naton jäsenyyttä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin muuttanut perinpohjaisesti Suomen turvallisuuspoliittista keskustelua, ja viimeisimpien mielipidetiedustelujen mukaan kansan enemmistö on kääntynyt kannattamaan sotilasliiton jäsenyyttä.