Suomikin osallistuu ukrainalaisten sotilaskoulutukseen – tavoitteena kouluttaa noin 10 000 ukrainalaiselle vapaaehtoiselle sotilaan perustaidot

Suomi lähettää noin 20 kouluttajaa Britanniaan kouluttamaan Ukrainan asevoimien sotilaita. Puolustusministeriön mukaan koulutusta johtava Britannia on pyytänyt kumppanimailta tukea koulutuksen toteuttamiseen.

Britannian mukaan tavoitteena on kouluttaa noin 10 000 ukrainalaiselle vapaaehtoiselle sotilaan perustaidot tämän vuoden aikana, puolustusministeriö tiedottaa.

Koulutus tapahtuu syksyn aikana

– Britannia on pyytänyt useilta kumppanimailta apua kouluttamiseen. Suomessa on annettu varusmieskoulutusta koko itsenäisyyden ajan, joten Suomella on osaamista asiassa, Martelius sanoi.