Suomi yksi johtavista maista kestävän hyvinvoinnin alalla – mielenterveysongelmat ja ylipaino kuitenkin yleistyneet

– OECD:n tuore arvio auttaa tekemään päätöksiä, joiden vaikutus talouteen ja hyvinvointiin on myönteinen, sanoo tiedotteessa Romina Boarini , OECD:n hyvinvointitalouteen keskittyvän WISE-keskuksen johtaja.

Boarinin mukaan Suomi on yksi maailman johtavista maista kestävän hyvinvoinnin alalla.

Suomen hyvinvoinnin tilaa koskevassa raportissa on kuitenkin havaittu osaamisen ja hyvinvoinnin osa-alueita, joiden kehityssuunta on huolestuttava. Niillä on pitkällä aikavälillä väistämättä myös taloutta heikentävä vaikutus, jos tilanteeseen ei haeta aktiivisia ratkaisuja.