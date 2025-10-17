Suomi lähettää Ukrainalle 30. puolustustarvikeapupaketin.
Sinetin asialle antoi tasavallan presidentti Alexander Stubb tänään.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että apupaketin arvo on noin 52 miljoonaa euroa. Operatiivisista syistä johtuen sekä avun turvallisen perillesaamisen takaamiseksi Häkkänen ei kerro paketin sisällöstä kuin, että se sisältää "pääosin uusia tuotetilauksia kotimaisilta yrityksiltä".
Avussa on ministerin mukaan huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.
Suomi on tähän mennessä lähettänyt Ukrainalle 2,9 miljardin euron arvosta puolustusmateriaalia.
Uuden aseapupaketin lisäksi Suomi liittyi tiistaina tukemaan Ukrainan kyberturvallisuutta ja -resilienssiä osana niin kutsuttua Tallinnan mekanismia. Mekanismi koordinoi kansainvälistä kyberturvallisuustukea Ukrainan julkishallinnolle ja kriittiselle infrastruktuurille.
Tallinnan mekanismi perustettiin vuonna 2023 ja siinä ovat mukana Viro, Kanada, Tanska, Ranska, Saksa, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Ukraina, UK, Yhdysvallat, Italia, Norja sekä nyt Suomi.