Ruotsin apinarokkotartunta ei lisää riskiä suomalaisille, arvioi THL:n ylilääkäri

Hänen mukaansa tällä hetkellä on vain pieni riski, että variantti leviäisi Suomeen.

Terveyshätätila julistettu

Maailman terveysjärjestö WHO julisti keskiviikkona apinarokon vuoksi globaalin terveyshätätilan. Kyseistä menettelyä on käytetty vuodesta 2009 lähtien kahdeksan kertaa. Myös apinarokko on julistettu jo kerran aiemmin terveysuhaksi.