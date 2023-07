Suomi voittaa koko ajan – nyt kaatui Fifa-rankingissa 14 sijaa korkeammalla oleva maa

Suomen 2–0-maalin teki 66. minuutilla Jutta Rantala jälleen Kosolan syötöstä. Rantala laukoi pallon rangaistuspilkun tienoilta etukulmaan. Rantalalla on nyt viisi maalia maajoukkueessa.

Perjantai-illan voiton arvoa nostaa erityisesti se, että Islanti on Fifa-rankingissa sijalla 15, kun Suomi on 29:s. Seuraavaksi Suomi kohtaa Skotlannin tiistaina Tampereella. Skotlanti on myös Suomen edellä rankingissa 23. sijalla.