Suomi ottaa uuden vuoden vastaan sateisessa säässä – MTV:n meteorologilta vinkki raketteja ampuville

Lämpötila on uudenvuodenaattona maan etelä- ja keskiosissa nollan ja kuuden plusasteen välillä. Pohjoisosissa lämpötilat vaihtelevat kahden plusasteen ja seitsemän pakkasasteen välillä.

Ajokelivaroituksia on luvassa suureen osaan maata uudenvuodenaattona

Maan itä- ja pohjoisosissa on uudenvuodenaattona varoituksia huonosta ajokelistä. Ajokelivaroitukset liittyvät lumi- ja räntäsateisiin.

Itä- ja Keski-Suomessa on annettu myös varoituksia liukkaista jalankulkusäistä. Syynä on jään päälle kertvä vesi sään lauhtuessa.

Kaikille merialueille on annettu kovan tuulen varoituksia. Voimakkainta tuuli on Selkämerellä, jossa tuuli lähentelee pariakymmentä metriä sekunnissa. Läntisille merialueille on annettu myös aallokkovaroitus uudenvuodenaattona.