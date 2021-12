Uudenvuodenaaton ajokeli suosii kevyttä kaasujalkaa: "Tiet liukkaita"

Ilmatieteen laitos on antanut perjantaille varoituksen kehnosta liikennesäästä koko maahan paitsi Lapin kolmeen pohjoisimpaan kuntaan.

Kevyellä kaasujalalla

– Vuodenvaihteen kumpikin päivä on melko pilvinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapin osalta vuodenvaihteen pilvisyyden määrä on vielä hiukan auki, Ilmatieteen laitoksen meteorologi lisäsi.

Se, että sää ensin lauhtuu ja sitten taas pakastuu, vaikuttaa heikentävästi ajokeliin: myös uudenvuodenpäiväksi liikennesäästä on ennakoitu huonoa eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Ajokelivaroitus on annettu lauantaille linjalle Keski-Pohjanmaalta Keski-Suomeen ja Etelä-Karjalaan sekä alueelle niistä etelään ja länteen.

Torstaina ennen uuttavuotta on silloinkin voimassa ajokelivaroituksia. Kevyttä kaasujalkaa on aihetta käyttää Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla sekä maakunnissa niistä länteen ja etelään. Liikennesää on torstaina heikko lisäksi Etelä- ja Keski-Lapissa.