Suomi on hankkimassa korkealle ulottuvia ilmatorjuntaohjuksia – "Puolustusvoimat hakee nykyaikaista ja kustannustehokasta ratkaisua"

Sen jälkeen, kun neuvostovalmisteiset Buk-ohjukset poistuivat käytöstä vuosikymmen sitten, Suomen ilmatorjunta vaikkapa kymmenen kilometrin korkeudessa on ollut vain hornet-hävittäjien varassa.

Mittakaavaltaan selvästi suurempien hävittäjä- ja laivuehankintojen varjossa myös tätä aukkoa paikataan uudella hankinnalla. Korkealle ulottuvien ohjusten on tarkoitus parantaa maavoimien kykyä osua erilaisiin ilmamaaleihin, kuten vihollisen hävittäjiin.

– Tietenkään emme halua sotaa käydä, mutta torjumme sitä osaltamme sillä, että meillä on uskottavat ja toimivat puolustusvoimat, ja siitähän tässäkin on kysymys.

Tarjouspyynnöt on lähetetty viidelle yritykselle, joista kahden kotimaa on Israel. Suomen asekauppaa Israelin kanssa on kritisoitu, mutta ministerin mukaan myyjän kotimaalla ei ole hankinnassa suurta merkitystä.