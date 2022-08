Suomi ja Viro aikovat lisätä painetta, jotta venäläisten viisumirajoituksiin löytyy EU:n yhteinen linjaus

Molempien maiden ulkoministerit uskovat, että EU:n yhteinen linjaus on mahdollinen siitä huolimatta, että muun muassa Saksa on suhtautunut rajoituksiin nihkeästi.

– Se on mahdollista, mutta meidän täytyy tehdä omasta näkökulmastamme tehokas ja vaikuttava ulostulo. Siinä on oltava selvä viesti siitä, että tämä (rajoitukset) on asia, joka pitää tehdä, sanoi Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.