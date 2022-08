Haavisto MTV:lle: EU tukee Venäjän viisumisopimuksen jäädyttämistä kokouksessaan tiistaina – "Suomesta on tullut kauttakulkumaa – sitä emme halua"

– Suomi on koko ajan kannattanut tämän sopimuksen jäädyttämistä, ja tulemme nostamaan sen esiin yhtenä keinona, jolla näihin viisumeihin voidaan vaikuttaa. Toivomme, että EU:ssa syntyy yhteisiä ratkaisuja viisumimäärien rajoittamiseksi. Ettei käy niin, että jotkut maat lisäävät ja samaan aikaan jotkut vähentävät viisumien määrää.

– Baltian mailla on omia päätöksiä, samoin Suomella. Joillekin maille tätä ajatusta pitää vielä jonkin verran avata. Suomesta on tullut kauttakulkumaa muiden maiden myöntämille Schengen-viisumeille, ja sitä me emme halua.