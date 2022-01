Suomi herännyt hyiseen aamuun: "Pamautti sellaiset pakkaslukemat, ettei talven aikana olla nähty"

Helsinki–Vantaan lentoasemalla lämpötila on laskenut aamuyön aikana -23,1 ja Helsinki–Kaisaniemessä -17,6 asteeseen.

Nämä lukemat ovat kuitenkin varsin vaatimattomia siihen nähden, mitä on nähty Itä-Suomessa.

– Aamuseitsemään mennessä pakkanen on kurittanut ankarimmin Pohjois-Karjalaa, missä lämpötila on laskenut yli viidellä havaintoasemalla alle -30 asteen. Hyytävintä on ollut Liperin Tuiskavanluodossa, -31,4 astetta, Mäntykannas kirjoittaa.