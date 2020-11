Suomessa on todettu 618 uutta koronatartuntaa – 5 uutta kuolemantapausta

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 908 tartuntaa, mikä on 1 960 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu tänään 5. Yhteensä korona on vaatinut 393 ihmisen hengen.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut Suomessa 18:lla, ja luku on nyt kokonaisuudessaan 152. Tehohoidossa on kaksi vähemmän kuin keskiviikkona, kun THL päivitti tiedot viimeksi. Tehohoitopotilaita on nyt yhteensä 19.