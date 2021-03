Suomessa on todettu 581 uutta koronavirustartuntaa ja viisi uutta kuolemantapausta

Suomessa on lisäksi raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 755.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 247 potilasta, heistä 39 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt samana eilisestä, muussa sairaalahoidossa olevien määrä on lisääntynyt kahdeksalla potilaalla.