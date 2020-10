Suomessa neljä uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on nyt 358. Sairaalahoidossa olevien määrä Suomessa on tällä hetkellä 58.

Tänään on raportoitu 344 uutta koronavirustartuntaa. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on 45,2 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on laskenut hieman, sillä edellisten kahden viikon aikana se oli 52,9 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.