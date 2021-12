Suomessa liki 6000 koronatartuntaa kolmessa päivässä – tehohoidossa 60, uusia kuolemantapauksia 39

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 19 000 koronatartuntaa, mikä on noin 2 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on tehohoidossa 60 koronapotilasta, mikä on kymmenen enemmän kuin perjantaina. Yhteensä sairaalahoidossa on 340 koronapotilasta, mikä on 21 enemmän kuin perjantaina.