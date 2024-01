Suomessa ja Norjassa valmistaudutaan myrskyyn – ajokeli voi olla torstaina erittäin huono

Lämpötilat ovat hieman plussan puolella, mutta päivä on hyvin tuulinen. Merellä esiintyy myrskypuuskia ja mantereella on voimakkaita tuulenpuuskia.

Norjassa varoitetaan jopa hengenvaarallisen voimakkaista tuulista

Julkinen liikenne on pysäytetty myrskyn vuoksi monin paikoin. Lisäksi etelän ja pohjoisen yhdistävä valtatie E6 on katkaistu myrskyn vuoksi Saltfjelletissä, mikä tarkoittaa, että autoilijoiden on koukattava Ruotsin kautta, jos haluavat kulkea etelän ja pohjoisen välillä. Myös lauttaliikenne rannikolla on katkaistu.