Suomen tähtiuimarit vaativat selvitystä Uimaliiton toiminnasta – MTV Urheilu sai haltuunsa tiukkasävyisen vetoomuksen

Me maajoukkueuimarit olemme huolissamme Uimaliiton nykytilasta. Muutaman vuoden aikana ovi on käynyt joka suuntaan, osin syystäkin. Tarvetta muutoksille on ollut ja on varmasti edelleen, mutta suunta tuntuu nyt olevan hukassa. Viimeisin, toiminnanjohtaja Tony Kilposen lähtö oli erityisen ikävä ja huolestuttava uutinen.