Suomen NHL-tähtikaksikko pahasti hakoteillä – Antti Pennanen myönsi virheen

Leijonien NHL-tähdet Roope Hintz ja Sebastian Aho eivät onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla 4 Nations -turnauksessa.

Erityisesti Hintz jäi pahasti pimentoon Montrealissa ja Bostonissa. Aho väläytteli välillä, mutta hänkään ei meinannut päästä ytimeen.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Hintzin ja Ahon otteita Kanada-ottelun jälkeen.

– Varmaan kunnianhimoisina pelaajina hekin halusivat parempaa, Pennanen aloitti.

– He välittivät joukkueesta ja tekivät töitä. Varmaan se menee minun piikkiini, etteivät he pystyneet tämän parempaan. Minun olisi pitänyt pystyä auttamaan heitä enemmän, Pennanen nosti kätensä ylös virheen merkiksi.

Leijonien turnausmatka katkesi, kun se hävisi maanantaina Kanadalle. Suomen joukkueen iltapuhde vaikeutui jo alkuhetkillä, kun Kanada karkasi nopeasti 3–0-johtoon.

– Kanada oli todella hyvä. Aloitimme hyvin ja pysyimme tiiviinä, mutta pari virhettä ja he tekivät maalit. Se on mitä se on, Leijonien päävalmentaja Pennanen mietti.

Suomi otti turnauksesta yhden voiton (Ruotsi) ja kärsi kaksi tappiota (Yhdysvallat ja Kanada).

4 Nations oli ikään kuin esiturnaus ensi vuonna käytävien olympialaisten alla.

– Ymmärrämme nyt paremmin sitä, miten pitää valmistautua lyhytkestoisiin turnauksiin. Olen ollut näissä mukana ja ymmärrän sen, kuinka vaihtaa on vaihtaa joitakin taktisia asioita tai pelaajien tapoja. Luulen, että tämä kokemus auttaa meitä paljon. Olympialaiset ovat vasta vuoden päässä ja paljon ehtii asioita tapahtua tässä välissä, Pennanen totesi jo tulevasta.