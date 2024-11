Suomen naisilla ei ollut maastohiihdon maailmancup-kauden avauksessa Rukalla mitään palaa kärkitaisteluun.

Krista Pärmäkoski oli Frida Karlssonin dominoimassa kilpailussa paras suomalainen. Sijoitus painui 12:nneksi, ja ero kärkeen oli lähes puolitoista minuuttia. Kolmossijaankin tuli eroa yli puoli minuuttia.

– Alun otin ihan rauhassa, ja ekan mäen päältä lähdin kiristämään. Tokalla ringillä Impilinnan suuntaan oli tasatyöntöpätkällä sen verran vastatuulta, että olisin kaivannut siihen jonkun veturin. Ihan eivät rahkeet riittäneet itsellä, Pärmäkoski sanoi.

– Ero keulaan on tosi iso siihen nähden, mitä ennakoin. Toki lunta tuli taivaalta, eli keli ei ollut niin nopea, mitä ennakoitiin. Selkeästi parempaa, mitä kaksi ensimmäistä viikonloppua kisoissa on näyttänyt, niin olen ihan luottavainen.

Karlssonin ylivoiman osalta Pärmäkoski uskoo tilanteen tasoittuvan.

– Onhan tuo tosi iso ero. On hauska kuulla valmennukselta ja radanvarresta porukalta, että miltä meno on näyttänyt; onko siellä ollut jotain erityistä, mihin pitää itse kiinnittää huomiota. Toki erot tasoittuvat kauden mittaan. Tämä oli eka kisa, ja tässä on vielä pitkä kausi jäljellä.

Kerttu Niskanen oli suomalaisista Pärmäkosken ja Jasmi Joensuun (15:s) jälkeen kolmanneksi paras (18:s). Eroa kärkeen tuli lähes kaksi minuuttia.

– Omalta kohdalta pahalta näyttää. Oli ihan järkyttävän isot erot ylipäätään, ja oma ero kärkeen on paha. Mutta ei voi mitään. Kovat olivat kovia.

Niskasen kisa lähti alamäkeen heti alusta lähtien. 1,1 kilometrin väliajassa hän oli jo 16 sekunnin päässä kärjestä.

– Tahmeaa oli ihan alusta loppuun. Heti ekassa väliajassa olin todella todella kaukana, epänormaalin kaukana. Tahmea veto kaikkineen lähdöstä maaliin.