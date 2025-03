Suomen MM-viestimies ilakoi Ruotsin kustannuksella

Remi Lindholm repi iloa siitä, että Ruotsi taipui miesten MM-hiihtoviestin hopeataistelussa yllättäjä Sveitsille.

Suomen toiveet huippusijoituksesta murenivat Niko Anttolan kaaduttua vauhdikkaassa laskussa viestin avausosuudella, ja sinivalkomiehille tuli lopulta Trondheimin MM-viestin kymmenes tila.

0:50 Niko Anttola kommentoi kaatumistaan viestin avausosuudella.

Vaikka mitalia toki toivottiin, suosikkeja Suomi ei sellaisen saavuttamiseksi ollut, minkä myönsivät muun muassa päävalmentaja Teemu Pasanen ja ensimmäisen kerran arvokisaviestin ankkurina sauvonut sprintin tuore MM-pronssi- ja parisprintin MM-hopeamitalisti Lauri Vuorinen.

– Jos aivan kaikki tähdet olisivat olleet kohdallaan, olisimme voineet jossakin mitaliletkassa olla. Nyt sitä ei sitten tullut, ja todennäköisempää se oli kuitenkin näin kuin että oltaisiin oltu mitalitaistossa, Vuorinen pohti.

Yllätys

1:29 Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen käänsi jo katseita viidellekympille: "Saatiin vähän lisäinfoa."

Pasanen kiteytti Suomen lähteneen haastajana.

– Oli laskettu, että Norja on ylivoimainen ykkönen ja sitten ovat Ruotsi ja Ranska, joista Ranska ei saanutkaan mitalia. Ne olivat ihan selkeästi tyrkyllä mitaleille, päävalmentaja pui.

Norja piti pintansa ja voitti, mutta Cyril Fähndrichin, Jonas Baumannin, Jason Rüeschin ja Valerio Grondin muodostama Sveitsin joukkue kampesi lopulta toiseksi ja maa saavutti historiansa ensimmäisen MM-mitalin miesten pitkässä viestissä.

Grond päihitti pronssijoukkue Ruotsin ankkuri Edvin Angerin tiukassa lopputaistossa.

– On se tietysti yllätys, että Sveitsi on mitaleilla. Oli laskettu, että se on ehkä ryhmässä 4–8, jossa on tasaisesti porukkaa. Tällä lailla voi käydä. Todella hieno hiihto heiltä, Pasanen luotaili.

Hän pohti Sveitsin olleen yllättävän hyvä kaikilla matkoilla. Aiemmin oli tullut naisten perinteisen parisprintin pronssia parilla Anja Weber / Nadine Fähndrich, ja Fähndrich oli saavuttanut henkilökohtaisessa vapaan sprintissä niin ikään pronssin.

– Sveitsillä on ainakin olleet todella, todella hyvät välineet kaikissa kisoissa, se on pistänyt silmään.

Suomen kolmatta osuutta vienyt Remi Lindholm löysi ilonaihettakin.

– Jos jotain hienoa, niin Ruotsi hävisi hopeataistelussa, hän veisti.

Lindholm itse oli ensimmäistä kertaa arvokisojen kärkikymmenikössä hiihdettyään ensimmäisen arvoviestinsä.

0:42 Ristomatti Hakola tiivisti pelin hengen: "Aloitusosuudella voi vain hävitä."

2:52 Jari Isometsä perkaa miesten viestin: "Lässähti koko idea."