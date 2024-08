Suomen MM-rallivoittaja Sébastien Ogierilta suuri tunnustus Kalle Rovanperälle

– On vaikea hymyillä tänään. Tiimin kannalta minun olisi ollut parempi sijoittua toiseksi ja varmistaa kaksoisvoitto. Valitettavasti moottoriurheilu on joskus rankkaa. Kalle ja Jonne ansaitsivat voittaa tänä viikonloppuna. He olivat paljon nopeampia kuin kukaan, Ogier sanoi voitettuaan Jyväskylässä 11 vuoden tauon jälkeen.