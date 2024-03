Suomen maajoukkuevalmentaja liigaseuran peräsimeen

– On selvää, että LP Kangasala on yksi Suomen parhaista seuroista. Tämä on valmentajalle erittäin houkutteleva tilaisuus mahdollistaen työn innokkaiden, sitoutuneiden ja erittäin potentiaalisten pelaajien kanssa. Se, että joukkueessa on paljon maan kärkipelaajia, tekee LP Kangasalan ja Suomen naisten maajoukkueen valmennuksesta voimakkaan yhdistelmän, sillä näin voin auttaa pelaajia kehittymään entistäkin paremmin, Buser kuvailee tiedotteessa.