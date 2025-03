Suomen maajoukkueelle päävalmentaja Portugalista

Portugalilainen Andre Sá on valittu Suomen naisten lentopallomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi.

43-vuotiaan Sán sopimus on 2+2-vuotinen. Hän seuraa tehtävässä kaksi vuotta toiminutta sveitsiläistä Nikolas Buseria.

Sá on valmentanut kotimaansa ulkopuolella naisten joukkueita Norjassa, Saksassa ja Ranskassa. Yhdeksästä Ranskassa vietetystä kaudesta kolmessa viimeisessä Sá on luotsannut pääsarjassa pelaavaa Vandoeuvre-Nancya.

Ensi kaudeksi Sá siirtyy Ranskan suurseuroihin lukeutuvan Volley Mulhouse Alsacen päävalmentajaksi.

– Hakemuksia tuli kolmisenkymmentä. Tähän kohtaan olympiadia myös hakijoiden taso oli kiitettävän hyvä. Haastattelimme yhdeksän valmentajaa, joista saimme kyllä hyvän kuvan haastatelluista, kertoo Lentopalloliiton urheilutoimenjohtaja Tapio Kangasniemi.

– Andre erottui joukosta lopulta melko selvästi intohimollaan, kehittymisen halullaan sekä pelaajia, itseään että Suomen lentopalloa kohtaan. Andre oli mukana jo edellisessä haussa ja hän jäi jo silloin mieleen potentiaalisena vaihtoehtona.

Sá näkee pestinsä ennen kaikkea kehitysprojektina.

– On paljon askeleita otettavaksi laadun kehittämiseksi sekä sen ylläpitämiseksi. Näen, että tämän projektin myötä Suomi on mukana isoissa turnauksissa, kuten EM- ja MM-lopputurnauksissa. Isossa kuvassa rankingin parantaminen olennaisesti on tärkeää, sillä avautuu uusi hienoja tilaisuuksia.